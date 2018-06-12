Büyükşehir, Çocuk Sanat Merkezi’yle 6 bin 863 öğrenciye ulaştı

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Sanat Merkezi, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı okul dönemi etkinliklerini dolu dolu geçirdi. Etkinlikler kapsamında mozaik, resim, tasarım, drama, ebru, el sanatları ve müzik olmak üzere, her gruba beşer hafta süreyle birbirinden farklı atölye çalışmaları düzenlendi, 6 bin 863 öğrenciye ulaşıldı.

Sosyal etkinlik doğrultusunda özgün çalışmaların yapıldığı Çocuk Sanat Merkezi’ne öğrenciler kadar öğretmenler de yoğun ilgi gösterdi.

Okul dönemi boyunca aktif bir şekilde faaliyet gösteren Çocuk Sanat Merkezi, okulların yılsonu tatiline girmesiyle “2018 Yılı Yaz Kursları” kapsamında iki farklı kurs programı hazırladı. Buna göre, 7-16 yaş grubu tüm çocukları resim, seramik, tasarım, mozaik, drama, ebru, el Sanatları ve yöresel halkoyunlarının yanı sıra gitar, keman, bağlama ve org dalında müzik enstrümanları kursları açılacak. 18 Haziran 2018 tarihinde başlayacak olan birinci kurs, 27 Temmuz 2018 tarihinde tamamlanacak, ikinci kurs ise 30 Temmuz 2018 tarihinde başlayıp, 7 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

Kurs kayıtları için müracaatlar, Gaziantep Sanat Merkezi’nde bulunan Çocuk Sanat Merkezi’ne yapılabilecek.