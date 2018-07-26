Büyükşehir Erikçe Macera Parkının farkına yoğun ilgi

Bu yıl, 17 kamptan oluşan 40 farklı etkinliğe imza atacak macera parkı, çocukların ilgi odağı oldu.

Çevreyle uyumlu, kendine güvenen, mutlu, düşünceyle uygulamayı aynı anda kurgulayan ve toplumsal barışa katkı sağlayan çocukların yetişmesini hedefleyen Büyükşehir, Erikçe Macera Parkı’nda çocuklara, doğaya yönelik hassasiyetleri anlatıyor.

2015 yılından bu yana hizmet vermeye başlayan Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezi, sadece Gaziantep değil Türkiye’nin dört bir yanından gelen çocukları ağırlıyor. Çocukların yaz dönemini daha verimli bir şekilde geçirmelerine fırsat tanıyan merkez, doğada yaşama kültürünü yeni nesle aktarıyor.

Yüksek ip parkurları, okçuluk, oryantiring, bocce, dart, mangala tırmanma duvarı, survival parkur, eğitsel grup dinamiği oyun atölyeleri, temel kampçılık, dağ bisikleti etkinlikleri gibi 40 farklı etkinlik gerçekleştirilen merkez, 2018 yılı sonunda 40 bine yakın çocuğa ve gence ulaşmayı hedefleri arasına aldı.

Kampa katılan çocuklar, Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezi’nde yaz tatillerini dolu dolu geçirdiklerini belirterek, “Zamanımızın nasıl tükendiğini anlayamıyoruz. Yaz tatilinde eğitmenler nezaretinde unutulmaz anlar yaşıyoruz. Doğayla iç içe yeşil bir ortamda hayatımızın en değerli zamanını yaşıyoruz, çok mutluyuz. Farklı etkinliklere katılarak spor yapıyoruz. Başta yüksek ip parkurları ve okçuluk eğitimi olmak üzere çok sayıda etkinliklere katılarak sosyalleşiyoruz. Burada vaktimizi daha verimli geçiriyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine bizlere bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.