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22 Haziran 2017 10:41

Büyükşehir erikçe yaz kampları başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin tatillerini iyi değerlendirmesi ve sağlıklı gelişimleri için “Yaz Kampları” düzenliyor.

Büyükşehir erikçe yaz kampları başlıyor

22 Haziran 2017 10:41


Çevreyle uyumlu, kendine güvenen, mutlu, toplumsal barışa katkı sağlayan, strateji kurabilen ve düşünce ile uygulamayı aynı anda yapabilen çocukların yetişmesini hedefleyen etkinliklerde, değerlendirme eğitimleri, geleneksel çocuk oyunları, drama çalışmaları gibi konularda eğitimler, kişisel gelişim içerikli eğitsel oyunlar ve gezilerle keyifli bir yaz tatil geçirmeleri planlanıyor.


30 Haziran - 8 Eylül 2017 tarihleri arasında üçer gün olarak gerçekleştirilecek kamplara 9-15 yaş grupları arasındaki çocuklar başvurabilecek.


Başvurular www.gaziantep.com.tr adresinden yapılıyor. Ayrıca, kamplar hakkında bilgi almak isteyenler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün 0342 232 46 06 nolu telefonunu arayabilirler.




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