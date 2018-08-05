Kısa sürede adını duyuran MSM, Erikçe Ormanı’ndaki muhteşem manzaralı ikinci şubesini hizmete açtı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı’nda 116 şehir arasında yer alan Gaziantep’in eşsiz mutfağı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi’nde bambaşka bir boyut kazandı. Belediyenin iştiraki olan GAZİBEL Hizmet AŞ tarafından işletilen MSM, 2017 Mart ayında Gazi Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı’nda hizmet vermeye başladı. Bir yıl gibi kısa sürede yöresel yiyeceklerin adresi olan MSM, şehrin eşsiz mutfağının özgünlüğünü koruyarak gelecek nesillere aktaran bir akademi ruhuyla, Erikçe Ormanı’nda ikinci şubesini hizmete aldı.

Çorbalar, kebaplar-ızgaralar, salatalar, pide-lahmacun, yöresel tatlar, cevizli ev baklavası ve fıstıklı kadayıfla damaklara hitap eden zengin menülü MSM, Erikçe’de gurmelere kapılarını açtı. 300 kişi kapasiteli Erikçe MSM, 45 kişiden oluşan tecrübeli ekibiyle Antep mutfağını yeniden keşfedecek.

Gurme bir restoran kimliğinin yanı sıra bir eğitim merkezi olması bakımından diğer mekanlardan ayrı değerlendirilen Mutfak Sanatları Merkezi, Gaziantep mutfak kültürünü canlı tutmak ve bu kültürü gelenekten geleceğe taşıma amacını güdüyor. Gaziantep’in eşsiz gastronomisini uygulamaya geçirebilecek aşçılar yetiştirmeyi hedefleri arasına alan merkez, yerel mutfak üzerine odaklanıyor. Antep mutfağına bağlı kalınarak farklı sunumlarla ziyaretçilerini ağırlayan Mutfak Sanatları Merkezi, kebap, ciğer veya lahmacundan ibaret olmayan Gaziantep mutfağındaki sayısız kazan yemeğini özgün ve modern sunumlarla öne çıkarıyor.