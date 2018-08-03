Kötü kokuların çevreye yayılması üzerine harekete geçen Büyükşehir, evden 3 kamyon çöp çıkarttı.

İhbar üzerine mahalleye giden Büyükşehir sosyal inceleme ekipleri, menenjit hastası 39 yaşındaki ortopedik engelli Derya Kaya, eşi ve 2 çocuğuyla çöp ev haline gelen evde yaşadığını tespit etti. İlçe belediye ekiplerinin iş birliğinde,evde bulunan atık giysi, bozuk çürümüş elektronikler, kırık kanepe, kullanılmaz haldeki mutfak gereçleri ve kirli plastik geri dönüşüm eşyaları dışarıya çıkartıldı.

Evde yaşama destek ekibi, 3 gün boyunca süren yenileme çalışması sonunda, çöplerin tahliyesi, boya badana, ilaçlama, bakım, onarım ve temizlik işlerini yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal Araştırma Merkezi (SARMER) birimi tarafından yapılan inceleme doğrultusunda eşya ihtiyaçları tespit edildi, eşyaların giderilmesine yönelik çalışmalara başlandı. Periyodik olarak ayda bir temizlik hizmeti verilecek evde sağlıklı bir ortama kavuşan Kaya ailesi, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.