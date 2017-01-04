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04 Ocak 2017 13:47

Büyükşehir Gaziantepspor, 2 futbolcu ile prensipte anlaştı

Büyükşehir Gaziantepspor, 2 futbolcu ile prensipte anlaştı

04 Ocak 2017 13:47

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, 2 futbolcu ile prensipte anlaştı.
Lige ara verilmesinin ardından transfer döneminin de başlamasıyla Büyükşehir Gaziantepspor 2 futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı.Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten yönetim, Denizlispor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki Necati Yılmaz ve Alanyaspor’dan Erhan Kartal ile prensipte anlaştığı öğrenildi. İki oyuncunun birkaç gün içerisinde Büyükşehir Gaziantepspor’un Antalya kampına katılarak, resmi sözleşmeyi imzalamaları bekleniyor.

Ramazan Civelek anlaşmaya yakın
Büyükşehir Gaziantepspor TFF 1. Lig’in ikinci yarısına Antalya da sürdürürken, yönetim bir yandan da transfer çalışmalarını en hızlı bir şekilde tamamlamak istiyor. Mavi-beyazlı ekibin, Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ramazan Civelek ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Orta sahanın sağında görev yapan 20 yaşındaki genç oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası’nda sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.



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