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28 Aralık 2016 15:25

Büyükşehir Gaziantepspor transfer çalışmalarına başladı

Büyükşehir Gaziantepspor transfer çalışmalarına başladı

28 Aralık 2016 15:25

TFF 1. Lig’de ilk yarıyı 18 puanla 13. sırada tamamlayan Büyükşehir Gaziantepspor, sezonun ikinci yarısına takımda yapacağı değişikliklerle başlayacak.
Sezona büyük umutlara başlayan ancak ligin ilk yarısını 18 puanla 13. sırada bitiren Büyükşehir Gaziantepspor’da yöneticiler transfer çalışmalarına hız verdi. Mavi-beyazlılarda öncelikle takımdan gönderilecek oyuncular ile teknik heyet son kez görüşecek. Gaziantep ekibinde sezon başında transfer edilen ve takımda az forma şansı bulan oyuncuların kendilerine kulüp bulunulması istenecek.

Her bölgeye alternatif aranıyor
Transfer çalışmalarını da hız veren Büyükşehir Gaziantepspor takıma daha direkt katkı yapacak oyuncular ile temasa geçecek. Her bölge için iki alternatif düşünen yönetim, özellikle takımı atağa kaldıracak tecrübeli oyuncularla görüşüp en kısa zamanda takımın devre arası kampına dahil etmesi bekleniyor. Forvet bölgesine Uche Kalu, Ekigho ve Kojic’in son vuruşlarda etkisiz kalması yönetimi bu bölge için harekete geçirdi.

Yenal gönderildi, Gökhan kadro dışı
Büyükşehir Gaziantepspor ilk yarının bitmesinin ardından takımdan gönderilecek dördüncü oyuncu Yenal Tuncer olurken, disiplinsiz davranışlarından dolayı da Gökhan Sazdağı ise kadro dışı bırakıldı. Takımda daha önce ilk yarı bitmeden Yasin Palaz, Damir Zlomislic, İskender Alın ve Ahmet Sabri Fener ile yollar ayrılmıştı.



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