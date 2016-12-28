Büyükşehir Gaziantepspor Yalova’dan galibiyetle döndü

Tekerlekli Sandalye Basketbol Garanti Süper Liginde 9. Haftasında Büyükşehir Gaziantepspor deplasmanda Yalova Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı 73-58 mağlup etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Garanti Süper Liginde ilk yılı olmasına rağmen başarılı bir sezon geçiren Büyükşehir Gaziantepspor’da Yalova deplasmanında alınan farklı galibiyetin sevinci yaşanırken, ilk yarının son iki karşılaşması Melli maçlar nedeniyle ertelendi.

İç sahada oynanacak olan TSK maçı ile deplasmanda oynanacak Urfa BŞB. Maçının ertelendiğini, bundan dolayı ligde bir aylık boşluk oluştuğunu belirten Büyükşehir Gaziantepspor Kulüp Başkanı Osman Toprak, ertelenen TSK maçının 22 Ocak, deplasmanda oynayacakları Şanlıurfa BŞB maçının ise 5 Şubat 2017 tarihinde oynanacağını, ligin ikinci yarısının ise 13 Şubat 2017 tarihinde start alacağını vurguladı.

Büyükşehir Gaziantepspor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının başarısıyla gurur duyduklarını dile getiren Kulüp Başkanı Osman Toprak, “Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de büyük önem verdiği Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız başarılı bir sezon geçiriyor. Maddi ve manevi desteklerinden dolayı Fatma Şahin’e teşekkür ediyoruz. Her ne kadar PTT 1. Liginde profesyonel futbol takımımız olsa da, bünyemizde birçok spor branşına yer veriyoruz. Bunlar en önemlisi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız. Kulüp yönetimi olarak bu takımın başarılı olması için elimizden gelen gayreti ve çabayı gösteriyoruz. Bu hafta deplasmanda Yalova takımını 73-58 gibi farklı bir skorla yenerek önemli bir galibiyete imza attılar. Tüm oyuncularımızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Önümüzdeki günlerde oynanacak erteleme maçlarını da kazanarak ligin ilk yarısını daha iyi bir yerde bitireceklerine inanıyorum. Tekerlekli Sandalye Basketbol Garanti Süper Liginde hedefimiz her zaman kalıcı olmak, kalıcı olurken de takımımızın adından övgüyle bahsettirmek. Bizlerin ve Gaziantep’in gurur kaynağı olan Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımıza bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.