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14 Eylül 2017 11:36

Büyükşehir hastanesine diş tedavisinde ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hastanesi Diş Polikliniğinede görev yapan Dt.

Büyükşehir hastanesine diş tedavisinde ödül

14 Eylül 2017 11:36

Elif Tolay, diş yapısı bozuk olan Hatice Pirbudak’a uyguladığı tedavi ile kurumuna ödül kazandırdı.


Hastane, bu yıl 3’cüsü düzenlenen ‘Türkiye’nin Genç Diş Hekimleri 2017 Dentgroup Vaka Yarışması’na bu diş tedavisi ile başvurdu. Akademik düzeydeki ve DentGroup bünyesindeki diş hekimlerinden oluşan 15 kişilik jüri heyeti, yüzlerce başvuruyu özenle inceleyerek tek tek değerlendirdi. Jüri Heyeti, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hastanesi Diş Polikliniğinde tedavisi yapılan bu vak’ayı, Türkiye’de en başarılı diş tedavisi yapılan ilk 10 vak’a arasında olduğuna karar verdi. Bunun üzerine, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hastanesi Diş Polikliniğinde başarı ile vak’aya tedaviyi uygulayan genç diş hekimlerinden Dt. Elif Tolay, geçtiğimiz günlerdeki gerçekleştirilen ödül töreni için Gaziantep’ten İstanbul’a davet edildi. Törende vak’aya uyguladığı diş tedavisi yöntemi hakkında brifing veren Tolay, bu başarısıyla Türkiye sekizincisi olurken, plaket ve ödülünü aldı.


Tolay ayrıca, Dentgroup Kliniklerinde staj yapma imkanı da kazandı.




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