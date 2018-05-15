Protokolle, en dezavantajlı çocukların korunması, gelişim ve katılım haklarından yararlanabilmelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Dezavantajlı çocukların korunması, gelişim ve katılım haklarından yararlanabilmelerinin güçlendirilmesi amacıyla, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF tarafından yürütülen İşbirliği Programı kapsamında 2018-2019 dönemi çalışma protokolü imzalandı. Protokolü, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle Ankara’da imzaladı.

"Güçlü sosyal projeler üretmek gerekiyor"

İmza töreninde konuşan Başkan Şahin, Birleşmiş Milletleri çatısı altında kurulan güçlü işbirliğinin neticesini aldıklarını belirterek, “Göç yönetimi Dünya’nın, hem fırsatları hem de riskleri barındıran başlığıdır. Gaziantep sanayi bölgesi olmasından dolayı iç göç alırken Suriyeli mültecilere de 7 yıldır kapısına açtı. Özellikle kız çocuklarının, kadınların ve dezavantajlı grupların korunması için güçlü sosyal projeler üretmek gerekiyor. Protokolün konu başlığı: kız çocuklardır. Gaziantep özel, ‘gelin etmeyin okula gönderin’ kampanyasıyla kızların çocuk gelin olmaması, 18 yaşına kadar eğitim hayatına devam etmesi ve onlara sosyal destek verilmesi adına STK’larla birlikte önemli bir projeyi hayata geçirdik. Okulu yarıda bırakmak zorunda kalan onlarca kız çocuğun okullaşmasını sağladık. Bu projemiz, Birleşmiş Milletleri tarafından yakından takip edildi. Proje kapsamında hem çocuk gelin olmasın, hem çocuk işçi olmasın, çocuk yaşta çocukların eğitimine devam etsin ana fikri üzerine yapılan çalışmalarda geri bildirim aldık. Bu projeyi, mülteci kızlarımız için, mülteci kızlarımızla birlikte okuma, birlikte yaşama, sosyal uyum, entegrasyon toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok başlığı şehrin adaptasyonu için tüm dünyaya örnek bir model haline getireceğiz. Bundan etkilenen çok sayıda şehir ve ülke var” dedi.

Duamelle: "Dünyayı çocuklar için iyi bir yere getirebilirsiniz"

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ise, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile uzun yıllar sürdürülen ortaklığın olduğunu belirterek, “Çocuklar için yapılan çalışmalar, hem Gaziantep için hem de Gaziantep’in ötesinde büyük bir önem taşıyor. Başkan Fatma Şahin’i çocuklarla ilgili verilen taahhütten dolayı tebrik ediyorum. Kısa süre önce Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığına seçilmenizden dolayı sizi ayrıca kutluyorum. 800 belediyeyi bir araya getiren önemli bir kuruluştan söz ediyoruz. Dünyayı çocuklar için iyi bir yere getirmek için başkanlığınız çok iyi bir enerji olacaktır. Türkiye Belediyeler Birliği ile ‘Çocuk Dostu Şehirler’ adı altında yürütülen hali hazırda proje kapsamında bir işbirliğimiz bulunuyor. Ancak sizin önderliğinde ikili ilişkilerimiz gelişecektir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi UNICEF arasında imzalanacak protokolle ilişkilerimiz daha da ilerleyecektir. Bu çalışmayla çocuklarla ilgili kilit alanlara inmiş olacağız. Tüm çocukların eğitime erişebilmesi için örgün, yaygın ve kapsayıcı alanlara odaklanacağız. Bu proje, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesinden risk altındaki çocuklar ve çocuk yaşta evlilik mağduru çocuklara desteğe kadar tüm sosyal yardımı kapsayacak. Hali hazırdaki mevzuatların uygulanmasını istiyoruz, ailelerin erken yaşta kız çocukların evlendirilmesine dönük riskler konusunda bilgilendirilmesini amaçlıyoruz. Mevzuatın uygulanması yönünde çalışmalar yürüteceğiz. Çocuk işçileri için çalışmalarımız olacak. Çocukların eğitime ve oyun oynama haklarına erişebilmeleriyle ilgili çalışmalarla çocukların okula gitmesi sağlanacak. Bu kapsamda okul öncesi eğitime odaklanacağız. En az bir yıl okul öncesi eğitimi yaygınlaştırılmasına dönük çalışmalarımız olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve çok sayıda STK ile birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

2018-2019 ortak çalışma protokolü hakkında

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve 19 STK ortaklığında gerçekleştirilen Gelin Etmeyin Okula Gönderin Projesinin ardından 2016 yılının başında çocuk evlilikleriyle mücadele etmek amacıyla 2016-2017 yılları çalışma planı imzalanmıştır. Bu 2 yıllık süreçte, öncelikle genç, kadın, erkek, imam, muhtar, öğretmen, okul yöneticisi olmak üzere halkın tüm kesimleriyle odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Görüşmeler neticesinde hizmet sağlayıcılara yönelik 3’er günlük eğitim programları hazırlanmıştır. Yaklaşık 2 bin hizmet sağlayıcıya verilen eğitimlerde çocuk koruma, toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet, çocuk evliliklerinin sebepleri- sonuçları ve önleme yöntemleri anlatılmıştır.

2018-2019 yıllarını kapsayacak olan yeni çalışma planında çocuk evlilikleriyle mücadeleye yönelik çalışmaların yanı sıra çocuk işçiliği, toplumsal cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı örgün, yaygın ve enformel eğitim olanaklarının arttırılması konularında da çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Çocuk evliliğiyle mücadele konusunda hizmet sağlayıcıların eğitiminin ardından rehber öğretmenlere olan eğitici eğitimiyle okullarda veli ve öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları yürütülecektir. Aynı zamanda erken yaşta evlilik yapmış kız ve erkek çocukların güçlendirilmesine yönelik faaliyetler planlanmıştır. Yapılan çalışmalara yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla medya kampanyalarına yer verilmiştir. Çocuk işçiliği konusunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi personelinin çalışma kapasitesinin artırılması ve bu konuda önleyici faaliyetlere çalışma planında yer verilmiştir. Toplumsal cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı örgün, yaygın ve enformel eğitim olanaklarının arttırılması konusunda şehirde uygulanan mevcut programların yürütülmesine teknik destek sağlanmasına yönelik faaliyetlere yer verilmiştir.