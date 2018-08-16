Büyükşehir, kız çocuklarını eğitime kazandıracak

11-15 yaşları arasındaki Suriyeli kız çocuklarına yönelik okullaşma oranının artırılmasını amaçlayan projede, Gaziantep pilot şehir olacak.

Mutfak Sanatları Merkezi’nde (MSM) düzenlenen proje tanıtım toplantısına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Abdullah Aksoy, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır ve Ravda Nur Derneği Başkanı Ravda Nur Cuma katıldı.

“Önemli olan ortaokul dönemi”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Abdullah Aksoy, Gaziantep’te 500 bin Suriyeli sığınmacının yaşadığını belirterek, Suriyelilerle birlikte yaşama kültürü geliştirerek Gaziantep modeli oluşturduklarını aktardı. Aksoy, “2011 ve 2013 yılında belediye olarak Suriyeli çocuklar için iki okul açtık, yaklaşık 2 bin Suriyeli çocuğu eğitime kattık ama yeterli olmadı. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı eğitimin kapılarını Suriyeli çocuklara açması gerekiyordu. Başkan Fatma Şahin, Suriyeli çocukların okullaşması için dönemin Milli Eğitim Bakanıyla bizzat konuştu, bu yönde bakanlığa teklifler sundu. Kayıp nesil oluşmaması için Suriyelilerin de milli eğitim sistemine katılmasını önerdi. 2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar, Suriyeli çocuklara açıldı. 102 bin Suriyeli çocuk okula gitmesi gerekiyor, şu ana kadar 75 bini aşan Suriyeli çocuk, eğitimin içerisine sokuldu. Bu da yüzde 73’e tekabül ediyor. Daha yüzde 27 gibi bir açığımız var. Bu oranı da eğitimin içerisine dahil edebilmek için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halep’te ilkokul birinci sınıfa başlama oranı yüzde 85’dir. Gaziantep’te yüzde 98 birinci sınıfa başlama oranını yakaladık, bu oran onurumuz, şerefimizdir. Ancak 14-15 yaşlarına gelen çocuklarda okullaşma oranı düşüyor, bunun nedeni ise tamamen ekonomiktir. Çocuklar bu yaşlarda iş hayatına girmek zorunda kalıyor. ‘Bir Çocuk, Bir Öğretmen, Bir Kitap Ve Bir Kalem Dünyayı Değiştirebilir’ adlı projenin ana amacı; eğitimin ikinci kademesindeki çocuklarımızı daha fazla okullaştırmaktır. Çocuklarımızı ikinci kademe eğitimine kazandıramazsak erken evlilik gibi büyük bir sorunla karşı karşıya kalırız. Bu proje, daha fazla gencimizin okullaşmasını sağlayacaktır. Projenin paydaşlarına çok teşekkür ediyorum, hep beraber bu zorluğun altından kalkacağız” dedi.

“Proje başarılı olacaktır”

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır ise, Suriyeli kız çocuklarına yönelik okuma oranının yükseltilmesine katkı sunacağını düşündükleri “Bir Çocuk, Bir Öğretmen, Bir Kitap Ve Bir Kalem Dünyayı Değiştirebilir” adlı projeyle Suriyeli kız çocuklarının eğitime kazandıracaklarına gönülden inandığını bildirdi.

Projenin en büyük destekçisi olan Büyükşehir Belediyesi’nin Suriyeli misafirlerini bugüne kadar çok iyi ağırladığını aktaran Çorabatır, Belediye Başkanı Fatma Şahin’in önderliğinde Gaziantep’in bu sınavı başarıyla verdiğini söyledi.

“İlk olarak Türkçe öğrendim”

Ravda Nur Derneği Başkanı Ravda Nur Cuma da “Ülkemdeki savaş, geleceğimin sonu olmasın diye eğitimime devam ederek kendimi geliştirdim. Bir gün o savaş sona erecek, barış gelecek ve o ülkeyi yeniden inşa edecek, o ülkenin çocuklarına ihtiyaç duyulacağını düşündüm. İlk olarak ise Türkçe öğrenmekle başladım ve başardım” dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler 3’üncü sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Cuma, kurduğu Ravda Nur Derneği’nin bu önemli projenin paydaşı olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.