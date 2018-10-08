Büyükşehir, Nurdağı ilçesinde arpa ve buğday tohumu dağıttı

Karkamış, Yavuzeli, Araban ilçesinden sonra Nurdağı ilçesinde, 630 çiftçiye 100 ton buğday ve 215 ton arpa tohumu dağıtan Büyükşehir, her zaman çiftçinin yanında olduğunu gösterdi. Nurdağı ilçesi Ziraat Odası önünde düzenlenen arpa ve buğday tohumu dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı'na yönelik yıllardır kalbinde özel bir sevda büyüttüğünü bildirerek, ilçenin kalkınması ve gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

"Asfalttaki sıcaklığı yüreklere taşıdık"

Başkan Şahin, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yıl önce hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek hizmet yoluna çıktık. Yol medeniyettir, su medeniyettir dedik. 2002'de çıktığımız o kutlu yolculukta önemli olanın altyapı belediyeciliği değil gönül belediyeciliği olduğunu ortayla koyduk. Gönülden gönüle giden yolu sıcak tuttuğunuz zaman, sıcak asfalttaki o sıcaklığı yüreklere taşıdığınız zaman korkacak hiçbir şeyin olmadığını gördük. Bu hizmetler AK Parti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bu hizmetler yapılamazdı. Bu iş, inanmışların ve ekip ruhunun işidir. İşçiyi çiftçiden, toprağı sanayiden ayırmadık. Bu ülkeye katma değer üreten herkes bizim başımızın tacıdır. Türkiye, demokrasinin, kalkınmanın, kardeşliğin, barışın sembolü olduysa, en önemli gücümüz çiftçimizdir, toprağa sahip olan kardeşlerimizdir. 40 yıl önce altyapı ve ideolojik belediyeciliği sona ermiştir. Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde insanı merkeze alan bir belediyecilik başladı. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın insanı yücelt ki devlet yücelsin' dedik, kimlikli, kültürlü şehirler ortaya çıkarttık. Suriye sınırındaki Fırat Kalkanı Operasyonunda en çok biz çektik, çok rahat mazeret üretebilirdik ama üretmedik, biz ne yaptık, çok çalıştık. Petrol olmazsa maden olmazsa geriye ne kalıyor insan kalıyor, çalışma kalıyor. Bizim görevimiz; çalışan insana kıymet vermek, onun önündeki engelleri kaldırmak, onlara dokunmaktır” dedi.

Başkan Şahin dev projeleri anlattı

Nurdağı ilçesinin yıllardır altyapı sıkıntısı yaşadığını aktaran Şahin, 4 yılda Nurdağı ilçesinde altyapı hizmetlerine ayrılan bütçenin 50 milyon lira olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin içme suyu alanında Melen'den sonra ikinci en büyük yatırımlarından olan Düzbağ İçme Suyu Projesinde çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini hatırlatan Başkan Şahin, 1 milyar liralık bütçeli dev proje sonunda 25 Aralık 2018'de Gazianteplilerin kaynak su içeceğini bildirdi. Kuzey Şehir Projesiyle 8,5 milyon metrekare alanda 250 bin kişinin yaşayacağı yepyeni bir şehir doğacağını bildiren Şahin, böylece organize sanayide bölgesinde çalışan işçilerin konut ihtiyacının karşılanacağını söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Nurdağı ilçesine yönelik yapılan destekleri anlatarak, 630 çiftçiye 100 ton buğday ve 215 ton arpa tohumu dağıtılacağını kaydetti.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır da ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar ise, çiftçilere verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti, plaket verdi.