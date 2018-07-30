Büyükşehir, sıfır atık proje takımı oluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesine, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca destek verildi, bu yönde çalışmalar başlatıldı. Projeyle israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması ve atıkların geri dönüştürülmesi sağlanacak. Proje kapsamında plastik, kağıt-karton, cam, metal, organik atıklar, atık piller, kartuş-toner, elektronik atık, flüoresan, atık bitkisel yağlar, atık madeni yağlar ve buna benzer atıklar kaynağında ayrı toplanacak.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sıfır atık proje takımı kurdu, proje işleyişiyle sıfır atık prensibi hakkında bilgilerin verildiği toplantılar düzenlendi. Belediye ana binasında Sıfır Atık Toplama kutuları yerleştirildi.

Sıfır atık prensibi hakkında Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ana hizmet binasında bilgilendirme ve proje işleyişine yönelik "sıfır atık" konulu eğitim verildi.

Toplantılara katılan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Emel Kıraç, atıkların ayrıştırılmasında toplumsal bilinçlendirmenin ve çocuk yaşta verilen eğitimlerin önemine değindi.

Kıraç, kurumsal bir yapının oluşturulması için belediye çalışanlarına yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantılarının artırılacağını, ilçe belediyeleriyle koordinasyon içinde çalışılarak il genelinde proje hedeflerine ulaşılacağını söyledi, sıfır atık projesiyle yakalanacak başarının çocuklara bırakılacak en büyük miras olduğunu belirtti.