Büyükşehir, Tek Dünya Kentleri Yarışmasında finale kaldı

Final öncesinde Gazianteplilerin, http://welovecities.org/gazintep/ internet adresinden 30 Haziran 2018’e kadar oylamaya katılması istendi.

Dünyanın geleceğini şekillendirmede, kentlerin rolü her geçen gün artıyor. Dünyanın ekolojik sınırlarına riayet ederek refaha erişmesine olanak verecek biçimde planlanan kentler, birbiriyle yarışmaya girişti. Tek Dünya Kentlerinin yaratılmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak hedefiyle çalışmalarını yürüten WWF, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla yarışma düzenledi. Tek Dünya Kentleri Yarışması, iklime dirençli ve yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dayalı bir geleceğe yönelik küresel bir dönüşüm için kentlerin eyleme geçmelerinin ve katkı sunmalarının sağlanması amacıyla WWF tarafından tasarlandı. İki yılda bir düzenlenen yarışmaya 20’den fazla ülkeden 320’nin üzerinde kent katıldı. Sürdürülebilir kalkınma ve iklim eyleminin hem şirketler hem de yurttaşlar için süratle en önemli kıstaslar haline geldiği bir dünyada, bu yarışma kentlerin yaşamak için ne kadar cazibeli bir yer olduğunu gösterme fırsatı sunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Tek Dünya Kentleri Yarışmasına katılım sağladı. Başkanlık, 2011 ve 2016 yıllarında hazırlanan Gaziantep İklim Eylem Planları ile 2020 yılında Gaziantep’in kişi başına düşen enerji tüketim ve karbon ayak izini yüzde 20 azaltmayı hedefledi, 2016 Gaziantep İklim Eylem Planı üzerinde güncelleme çalışmaları devam ediyor.