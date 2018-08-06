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06 Ağustos 2018 11:21

Büyükşehir, toplu nikah törenine hazırlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından kıyılacak toplu nikahla yüzlerce çift, “evet” diyecek.

Büyükşehir, toplu nikah törenine hazırlanıyor

06 Ağustos 2018 11:21


Sosyal hayata dokunan çalışmalar kapsamında toplu nikâh törenine hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, aile müessesine verdiği önemle dikkati çekiyor. Evlenmek için gençlere destek veren Büyükşehir, yeni bir hayata “merhaba” diyecek gençlerin yanında oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençlerin nikahını kıyacak, gençlerin yeni bir yuva kurmasına vesile olacak.


Genç çiftler, aile hekimlerinden alacağı sağlık raporları, 5’er adet vesikalık fotoğraf, nüfus müdürlüklerinden evlenme ehliyet belgesiyle adreslerinin bağlı olduğu belediye evlendirme memurluklarına, 15 Ağustos Çarşamba gününe kadar müracaat edebilecek. Toplu nikah töreniyle ilgili bilgi için Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile Destek Merkezi’nin (0342) 322 45 70 nolu telefonundan ulaşılabilir.


Yüzlerce çiftin nikahını kıymayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, toplu nikah törenine katılacak çiftlere gelinlikle damatlık hediye edecek, törene katılan her bir çifte, bir adet beyaz eşya verecek.


Toplu nikah töreniyle evlenmek isteyen çiftlerin Aile Destek Merkezi ile irtibata geçerek, bir an önce kayıtlarını yaptırmaları istendi.




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