Büyükşehir yaz spor okulları başlıyor

Etik değerlere sahip sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaşması ve yaşam biçimi haline getirilmesi için açılan spor okulunda çocuklar ücretsiz faydalanacak.
8 ayrı spor merkezinde verilecek spor eğitiminde öğrencilere takım ruhuyla paylaşma, yeteneklerini geliştirirken kişisel gelişim içerikli eğitsel oyunlarla keyifli bir yaz tatil geçirmeleri hedefleniyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Temmuz ve 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek spor eğitimlerinde, 7-14 yaş grubu arasındaki çocuklar faydalanabilecek.
Güreş, taekwondo, karate, basketbol, tenis, hentbol, voleybol, badminton ve yüzme gibi alanlarda eğitim verilecek etkinliklere www.gaziantep.com.tr adresinden başvuru yapılıyor.
Ayrıca, etkinlik hakkında bilgi almak isteyenler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün 0342 232 46 06 nolu telefonunu arayabilirler.