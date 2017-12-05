Büyükşehir’den bir kültür etkinliği daha

Programa konuşmacı olarak katılan İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu, Hazreti Muhammed dönemindeki aile yapısıyla günümüzdeki aile yapısını karşılaştırdı, çarpıcı örneklerle aileyi anlattı.

Boşanmaların arttığı, aile kurumunun örselendiği bir dönemde Büyükşehir Belediyesi, önemli bir kültürel etkinliğe imza attı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği İlahiyatçı-Yazar Döngeloğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Asr-ı Saadetten Günümüze Aile” konulu konferans ilgi gördü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda Döngeloğlu’na kulak veren vatandaşlar, ailenin ehemmiyetini bir kez daha anladı.

Allah’ın kendi isteğiyle insanlara evliliği sevdirdiğini belirten Döngeloğlu, Hazreti Adem’in cennette yaratılmasına rağmen yine de mutlu olmadığını bunun üzerine Allah’ın onun paçasından Hazreti Havva’yı yarattığını söyledi.

Hiçbir peygamberin eşini boşamadığını hatırlatan İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu, bu dünyada yaratılan her şeyin kendi içerisinde bir musibeti olduğunu aktardı.

İnsanın tüm noksanlarının aile tarafından kapatıldığını vurgulayan Döngeloğlu, Hazreti Muhammed’in "Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim” Hadis-i Şerifi’ni anımsattı.

Peygamberin evliliği kolaylaştırın yönündeki tavsiyelerine dikkat edilmesini isteyen Döngeloğlu, iki gencin birbirini sevdiklerini ancak yerel gelenekler yüzünden evliliğin zora koşulduğunu bildirdi.

Günümüzde evlilik kurumunun çok küçük nedenlerle çatırdamaya başladığını dile getiren İlahiyatçı-Yazar Döngeloğlu, eşinin istediği marka cep telefonu almadığından dolayı evliliği boşanma noktasına kadar getiren kadınların olduğunu ileri sürdü.

Boşanmalardaki artış nedenini evliliğe yeteri kadar değer verilmemesine bağlayan Döngeloğlu, eşlerin birbirine sevgiyle yaklaştıklarında evlilik kurumunun nefes alacağını kaydetti.

İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu, Hazreti Muhammed’in peygamberlik yönünün yanı sıra insani yönünde dikkate alınmasını, evlilik hayatının örnek alınmasını istedi.