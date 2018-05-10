Büyükşehirden bir kültürel etkinlik daha

Dr. Doğan Cüceloğlu ve Polat Doğru’nun katılımıyla “Ailede İletişim” konulu söyleşi düzenlendi.

Kültürel belediyecilik çalışmaları kapsamında önemli etkinliklerin altına imza atan Büyükşehir Belediyesi, iletişim uzmanı Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve Polat Doğru’yu ağırladı. Kültür ve sanat etkinliklerine “Ailede İletişim” konulu söyleşi programını ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Konferans Salonunu dolduran vatandaşlara hoş bir gece yaşattı. Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve Polat Doğru’yu can kulağıyla dinleyen vatandaşlar, aile içi iletişim hakkında yeni bilgiler öğrendi. Aile ortamındaki iletişimin toplumu şekillendireceğini aktaran Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, “Bu güne kadar yaptığım çalışmaların sonucunda bir toplumun geleceği için aileyi çok önemsiyorum. Bir çocuğun gelişimi için aile ortamındaki iletişim çok önemlidir. Çocuğun içinde yetiştiği aile ortamı sağlıklı ise, o toplumun geleceği güven içindedir. Bununla ilgili yüzlerce binlerce araştırmayı kaynak olarak gösterebilirim. İkinci önemsediğim ortam ise sınıf ortamıdır. Çocuğun sınıf içinde o öğretmenle bir araya geldiği sınıf ortamı çok önemlidir. Onu da sağlıklı olması çok önemlidir. Aile içi iletişimin temelinde birbirini anlamak yatar, anlamadan iletişim olmaz, eşler birbirini çocuklar ise anne babalarını dinlemez birbirlerini anlamazsa sağlıklı iletişim kurulamaz” dedi.

Cüceloğlu’ndan sonra konuşan Polat Doğru, çocukların eğitilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Polat’ın konuşmasının ardından katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

Söyleşinin ardından Cüceloğlu ve Polat’a günün anısına çiçek takdim edildi. Ayrıca, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu okurları için kitaplarını imzaladı.