Büyükşehir'den çiftçilere destek

Buna göre, 162 çiftçiye 45 ton buğday tohumu 36 ton arpa tohumu verildi.

Yavuzeli ilçesi Eski Özel İdare İş Merkezi'nde düzenlenen arpa ve buğday tohumu dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yavuzeli ilçe halkının hizmetin en kalitesine layık olduğunu belirtti.

Şahin, Yavuzeli ilçesinin herhangi bir ilçe olmadığını kaydederek, “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik, 16 yıl önce hizmet yoluna çıktık. İşçiyi çiftçiden, toprağı sanayiden ayırmadık ayırmayacağız. Bu ülkeye katma değer üreten herkes bizim başımızın tacıdır. Demokrasinin kalkınmanın, kardeşliğin barışın sembolü olduysak, en önemli gücümüz çiftçimizdir, toprağa sahip olan kardeşlerimizdir, sizlere ne yapsak azdır sizler her şeyin en iyisine layıksınız” dedi.

Tek çaremiz çok çalışmak

1980 yılından sonra altyapı ve ideolojik belediyeciliğin sona erdiğini anlatan Şahin, “Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde insanı merkeze alan bir belediyecilik başladı. İlçeyi ilçeden ayırt etmek yok, insanı insandan ayıt etmek yok, kadını erkekten ayırtmak yok, kutuplaştırma yok, herkes birinci sınıf vatandaş olacak, herkes insanca yaşayacak noktasında yolumuza başladık. 500 bin Suriyeli mülteciyi 7 yıldır ağırladık, Suriye sınırındaki Fırat Kalkanı Operasyonunda lojistik üs olduk, gelişmelerden en çok biz çektik, çok rahat mazeret üretebiliriz ama kaptanın gücü, kaptanın kalitesi ve kaptanın takımının gücü zor zamanda belli olur. Yoksa rüzgarın önünde savrulan bir yaprak gibi savrulur gidersiniz. Bu kime yarar düşmana yarar, bu kime yarar bizi istemeyene yarar, bu kime yarar PKK'ya yarar, bu kime yarar FETÖ'ye yarar. Biz ne yapacağız çok çalışacağız, dünyadaki en iyi çiftçi benim çiftçim olacak, siz ne kendinizle ne de Oğuzeli ve Araban'la yarışıyorsunuz siz Çin'deki bir çiftçiyle yarışıyorsunuz. Bizim bu coğrafyada çok çalışmaktan başka çaremiz yok. Tırnak, tırnak, tırnak bizim işimiz bu. Petrol olmazsa maden olmazsa geriye ne kalıyor insan kalıyor, çalışma kalıyor. Bizim görevimiz; çalışan insana kıymet vermek, onun önündeki engelleri kaldırmak, onlara dokunmaktır. Toprak çok mühim, toprak tevazuu, alçak gönüllülüğü temsil ediyor, toprak aynı zamanda bizim bereketimiz, bizim rahmetimizdir” şeklinde konuştu.

Toprağın bereketi olmasaydı gastronomi festivali olmazdı

Gastronomi festivaline değinen Şahin, “Geçen hafta, Uluslararası Gastronomi Festivali'ni yaptık. Gastroantep'in başlığı şu: topraktan, güneşten, tarihten gelen bereket. Eğer biz dünyaya; ‘gel bizim Antep mutfağımıza bak' diyorsak çiftçimiz olmazsa, toprak olmazsa, senin alın terin olmazsa, senin nasırlı elin olmazsa, buğdayın, toprağın, güneşin kalitesi olmazsa ben bunları söyleyebilir miyim? Kime güvendim, sizlere güvendim. Çiftçilerime güvendim oda başkanlarıma güvendim. Biz kuvvetli bir aileyiz. Son 30 yılın en büyük kuraklığıyla karşı karşıya kaldık, bırakın sulama suyunu içme suyu yoktu. Çiftçileri desteklemeye başladık. Toprağımıza sahip çıkmazsak, toprağın bereketine sahip çıkmazsak, şehir ekonomisini oluşturamayız, rekabet gücünü oluşturamayız, küreselleşmeye karşı mücadele edemeyiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Çiftçi ne istediyse gücümüz ölçüsünde yaptık” diye konuştu.

Düzbağ İçme Suyu Projesi, Gaziray-Metro Projesi ve Kuzey Şehir Projesi hakkında bilgi veren Şahin, Yavuzeli ilçesi için büyük bir viyadük yaptıklarını sözlerine ekledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz da, çiftçilere yönelik yapılan destekleri anlattı. Yılmaz, 162 çiftçiye, 45 ton buğday tohumu, 36 ton arpa tohumu olmak üzere toplam 81 ton tohumun dağıtıldığını bildirdi.

Konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin, çiftçilere arpa ve buğday tohumu dağıttı.

Öte yandan, Karkamış ilçesinde 270 çiftçiye, 100 ton buğday tohumu, 35 ton arpa tohumu dağıtıldı.