Büyükşehir’den Çölyak hastalarına glutensiz kurabiye

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, Mehmet Reşit Göğüş Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi’ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, ramazan ayının sonuna gelindiğini hatırlatarak, kentin bir takım gelenek ve görenekleri olduğunu, özellikle yemek konusunda bunların ön plana çıktığını söyledi.

Çölyak hastaları için belediyenin yaptığı çalışmaları anlatan Tolay, “Çölyaklı kardeşlerimize bir sürpriz yapalım dedik. Zaten gıda marketlerimizde glutensiz un gibi yardımlarda bulunuyoruz biz, desteklerimizi sağlıyoruz. Ama bir sürpriz yapalım istedik kurabiyelerini hep beraber yapalım onlarla beraber Ramazan Bayramımızı bu kurabiyelerle geçirelim istedik” dedi.

Tolay, yakın zamanda İstasyon Meydanında Devlet Demiryollarının eski bir binasında belediye bünyesinde hizmet verecek bir kafe açacaklarını belirterek, burada tamamen glutensiz gıdaların üretileceğinin müjdesini verdi.

Kafelerde çölyak hastalarına yönelik ürünler yer alacak

Söz konusu kafede ekmek, kurabiye ve daha birçok ürünün yapılacağını aktaran Tolay, “Çölyaklı hastalarımıza bu şekilde hizmet vermeyi hedefliyoruz. İl genelinde bize başvuran ve kayıtlı olan bin 500 civarında çölyaklı hastalarımız var. Bunların ilçelerde dahil olmak üzere hepsine ekmeklerini ve pastane ürünlerini dağıtmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesine ait kafelerde de beraberinde yine orada bir stantımız olacak. Bu stanttada yine çölyaklı hastalarımız glutensiz gıdalardan yararlanabilecekler” şeklinde konuştu.

Glutensiz gıdaların herkes tarafından tüketilebileceğini kaydeden Tolay, herkesin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Açıklamaların ardından aileleriyle beraber etkinliğe katılan çölyak hastaları kurabiye yapımına geçti.

Glutensiz un, margarin, yumurta, karbonat ve diğer malzemeleri katarak iyice karıştırıp hamuru yoğurdular. Ardından kıvama gelen hamuru ellerinden yuvarlayıp şekil vererek tepsilere dizip pişirdiler.

Muftakta aşçılarla beraber kurabiye yapan hastalar, kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.

Yaptıkları kurabiyelerden tadan çölyak hastalarının mutlu olduğu gözlendi. Yapılan kurabiyeler hastalara dağıtıldı.

Çölyak hastalığı

Çölyak hastalığı, bağırsaklardaki besin emilimini sağlayan villus denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim sistemi hastalığıdır. Çölyak hastalarında gluten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerji ve hassasiyet mevcuttur. Gluten, buğday içerisinde yer alan ve un öz değerlerini en fazla içeren protein grubudur. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllar gluten içerir. Çölyak hastalığının tek tedavisi ömür boyu buğday, arpa, çavdar, yulaf tahılları ve bunlardan üretilen besinlerde bulunan glütenden uzak sıkı bir diyettir.