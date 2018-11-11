Büyükşehir'den “kalorifer yakma” semineri

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü yönetmeliği çerçevesinde; Gaziantep'te kullanılacak yakıtların yanma veriminin yükseltilmesi, buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonlarının azaltılmasını sağlayarak hava kalitesinin artırılması yönünde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, kalorifer kazanı yakanlara yönelik seminer verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Çevre Kontrol ve Yapı Şube Müdürlüğü ile Makine Mühendisleri Odasının işbirliğiyle düzenlenen Kalorifer ve Doğalgaz Yakma Semineri, Zabıta Daire Başkanlığı Toplantı Salonu'nda eğitmen Serdar Gültutan tarafından verildi. Büyük şehirlerdeki hava kirliliğinin genellikle; arabaların egzoz gazları, sanayi ve ısıtma tesislerinin bacalarından çıkan yanma gazlarından oluştuğunu ifade eden Gültutan, kömür ve doğalgaz ile ateşlenen kazanların özelliklerini anlattı.

Isıtma tesislerinin sebep olduğu hava kirliliğini azaltmak ve yakıt ekonomisi sağlamak için kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılıp verimli, etkin ve güvenli bir şekilde işletilmesi gerektiğini işaret eden Gültutan, işletme kurallarına uygun olarak çalıştırılması sağlanarak ömürlerinin uzatılması, can ve

mal kaybına yol açan iş kazalarının önlenmesi sağlamak için bu tür seminerlerin önemli olduğunu söyledi.

Kazan işletmeciliğinde dikkat edilmesi gereken en önemli üç konunun güvenlik, çevrenin korunması ve enerji ekonomisi olduğunu hatırlatan Gültutan, çevre kirliliğine de dikkati çekti.

Yakma çeşitleri

Yanma için gerekli olan havayı hesaplarken yakıtın bileşimindeki C,H,O,S yüzde ağırlık oranları alındığını belirten Gültutan, bunların az hava, fazla hava ve tam hava ile yanmadan gerçekleştiğini kaydetti.

Fiziksel durumlarına göre yakıtların katı, sıvı ve gaz üç gruba ayrıldığını aktaran Serdar Gültutan, bunlarında kendi içlerinde gruplara ayrıldığını söyledi.

Seminere katılan 80 kişiden başarılı olanlara, katılım sertifikası verildi.