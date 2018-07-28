Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 15:36

Büyükşehir’den “Kentimi Geziyorum” etkinliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince turizmde farkındalığı artırmak, iç turizmi canlandırmak ve vatandaşların turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla “Kentimi Geziyorum” etkinliği kapsamında ücretsiz turlar başladı.

Büyükşehir’den “Kentimi Geziyorum” etkinliği

28 Temmuz 2018 15:36


Gaziantep’in tarihi, kültürel, mimari yapıları, müzeleri ve Dünya’nın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü, Türkiye’nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne geziler organize eden Büyükşehir, vatandaşları şehir turuna çıkarıyor.


Nereler gezilecek


“Kentimi Geziyorum” etkinliğinde rehberler eşliğinde programa katılanlara, Fıstık Park’ta asırlık fıstık ağaçları içerisinde Antep fıstığı anlatılacak. Geçen yıl 3.5 milyon ziyaretçi ağırlayan Hayvanat Bahçesi, Safari Park ve Zooloji Müzesi gezilecek. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin başladığı andan, Türkiye Cumhuriyeti’nin zaferiyle sonuçlanan zamana kadar yaşanan olayları anlatan Türkiye’nin ilk ve tek 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaret edilecek, vatan sevgisi pekiştirilecek, hain darbe girişimi unutulmayacak. Sanata farklı dokunuşlarla farkındalık oluşturan Gaziantep Sanat Merkezi’nde, küçük sanatçıların neler yapabileceklerine şahitlik edilecek, kentin hamam kültürünü gösteren Hamam Müzesi ve Antep mutfak kültürünü yansıtan Emine Göğüş Mutfak Müzesi gezilecek. Tarihe tanıklık eden Antep kalesinin ardından gezi tamamlanacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç