Büyükşehir’den “Milli İrade Turu”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Jet işbirliğiyle Ankara’da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkenin dik duruşunda önemli rol oynayan vatandaşların ve darbe girişiminde bulunulan yerlerin ziyaretini içeren “Milli İrade Turu” düzenlendi.

Gaziantep Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerinden oluşan bir kafile ile düzenlenen gezide, 38 kişilik grup ile Ankara’da 15 Temmuz darbe girişimi ile tahribe uğrayan mekanlar gezildi.

Tur kapsamında, Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Millet Camii, Ankara Emniyet Müdürlüğü rehberler eşliğinde anlatıldı. Yine tur esnasında Hacı Bayram Veli Camii ve Hamam önü ziyaretleri de yapıldı. Yetkililer, günübirlik gerçekleştirilen gezide, 15 Temmuz darbe girişimine karşı tüm Türkiye’nin ortaya koyduğu “milli irade ruhunun” canlı tutulmasının hedeflendiğini ifade ettiler.