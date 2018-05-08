Büyükşehir’den öğretmenlere “Otizm Farkındalık” semineri

Şehitkamil Kültür Merkezinde verilen seminerde: rehabilitasyon merkezlerinde, özel ve örgün kurumlarda görev yapan öğretmenlere, otizmli öğrencilerin durumları ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Gaziantep Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erhan Tunç’un moderatörlüğünü yaptığı seminerde: otizmli çocukların aileleri ve okullarında yaşadıkları sıkıntılar dile getirildi. Sunumlar eşliğinde örneklemeler ile anlatılan seminere öğretmenlerin yanı sıra veliler de ilgi gösterdi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi-Engelliler Araştırma Enstitüsü-Zihin Engelliler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, Otizm Nedir? Neye İhtiyacımız?’ konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Biruni Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zeki Ilgar ise, ‘Otizmli Bir Çocukla Yaşamak’ konusunu işledi.

Seminere katılım gösteren öğretmen ve velilerin yanı sıra; sunum yapan öğretim görevlilerine teşekkür eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, seminerin gayet verimli geçtiğini ifade etti.