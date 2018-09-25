Büyükşehir'den tıbbi atık yönetimi çalıştayı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD), Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) ile Boğaziçi Üniversitesi'nin işbirliğinde 3 gün boyunca devam edecek Tıbbi Atık Yönetimi Çalıştayı başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, çevre kirliliği konusunda hassas bir neslin yetiştirilmesinin önemine değinerek, bunun için çocuk yaşta çevre bilincinin aşılanması gerektiğini vurguladı.

Köken, “Bizim için çevre, yaşamsal bir unsur, maalesef geç kalınmış bir konu. Bu hafta Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali vardı. Gastronomiyi anlatırken insanların dikkatini bir noktaya çektim. Çocuklar, leziz yemekler yerken bu yemekleri oluşturan bitkilerin hangi çevre şartlarında yetiştiğini bilirse, çevreye daha duyarlı olur, güzel bir domates ve güzel bir salatalık yemek istiyorlarsa kirletilmemiş çevrenin gerekli olduğunu bilir, çocuk bu detayı bilirse o zaman yediği domatesin kabuğunu dışarı atmamayı daha rahat öğrenir. Çocuklara çevre bilincini, ilkokulda okuma yazma öğrenirken okutulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak, okullarda çevreyi tanıtma konusunda çalışmalarımız var. Geçen yıl yaklaşık 160 bin çocuğa çevre bilincini verdik, bu bizimkisi selden kütük toplamaya benziyor. Bunu bilimsel hale getirip artık müfredata konulması gerektiğine inanıyorum. Bir çocuğun pet şişeyi dışarıya attığında o şişenin başına neler gelebileceğini çocuğa bilimsel olarak anlatılması için bir slayt hazırlattık, okullarda gösterdik. Konuyu çocuk üzerinden değerlendirirsek daha güzel neticeler alırız. Böylece selden kütük toplamaktan da vazgeçmiş oluruz. Kimi yakalarsak ona öğretiyoruz. Bu öyle değil ki, bunu herkes yapıyor o zaman bu soruna çözüm bulmamız gerekiyor. Sağlıklı yaşamın içerisinde çevre daha önemli bir noktaya geldi. Bu konuyu temennilerin önüne geçirmek lazım, bu tür çalışmaları yaygınlaştırmamız gerekiyor” dedi.

ABD Adana Konsolosluğu Kültür ve Eğitim Ateşi Jen Curatola Wozniak ise, 3 gün sürecek Tıbbi Atık Yönetimi Çalıştayı'nın başarıyla tamamlanacağına inandığını kaydederek, çalıştayın toplanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Günay Kocasoy da tıbbi atık yönetimi hakkında bilgiler verdi, öncelikle problemlerin tanımlanması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'de tıbbi atık yönetiminin eksik yönlerini slayt eşliğinde katılımcılara anlattı, tıbbi atıkların toplanmasının önemini vurguladı.

Yurt içinden ve yurt dışından pek çok akademisyenle uzmanın katıldığı çalıştayta, Türkiye'de, tıbbi atık yönetimiyle ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri paylaşılacak. Çalıştay perşembe günü sona erecek.

Açış konuşmasından sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz ve ABD Adana Konsolosluğu Kültür ve Eğitim Ateşi Jen Curatola Wozniak'a desteklerinden dolayı plaket verildi.