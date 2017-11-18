Büyükşehir’e “TCDD lojmanları restorasyonu” projesi ödülü

Ödülü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sezer Cihan aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, “Yerelden evrensele, gelenekten geleceğe” bakış açısıyla yürüttüğü çalışmalar, adeta ödüllere ambargo koydu. Şahin, tarihi dokuların ruhuna uygun uygulamalarıyla Gaziantep’in tarihine hayat verdi, geçmişle sağlam köprüler kurdu. Bu doğrultuda çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büro (KUDEB) Daire Başkanlığı, önemli çalışmaların altına imza attı, çalışmalar ödüllerle taçlandırıldı.

Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı (YAPEX) kapsamında Antalya EXPO Center’da gerçekleştirilen 69 belediyeden 143 projenin değerlendirildiği “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda ödül töreninde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine TCDD Lojmanları Restore Projesi Uygulama Ödülü verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına ödülü alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sezer Cihan, TCDD Lojmanları Restore Projesiyle Uygulama Ödülünü Gaziantep’e kazandırdıklarını belirterek, “YAPEX Fuarı’nda düzenlenen ödül töreniyle ödülümüzü aldık. Atıl durumdaki 6 adet TCDD lojmanlarını restore ederek kentin hizmetine sunduk, lojmanların değişik alanda kullanılmasını sağladık, Cumhuriyet dönemi bu yapıların koruduk. Büyükşehir Belediyesininbu önemli projesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görülmüştü, Antalya’da ödülümüzü aldık, haklı bir gururla şehrimize döndük. Bizlere tarihi ve kültürel çalışmalarda ‘Yerelden evrensele, gelenekten geleceğe’ anlayışıyla desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ediyoruz” dedi.