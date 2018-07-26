Büyükşehir’in haltercisi Avrupa 3.sü oldu

İtalya’nın Milano kentinde yapılan Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası’nda başarılı bir performans gösteren

Şampiyonada Türkiye’yi (48 kg) kadınlarda temsil eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sporcusu Gamze Nur Sarıkaya, koparmada 64 kg kaldırarak dördüncü oldu. Sarıkaya, silkmede ise 85 kg kaldırarak ikinci oldu. Genç halterci toplamda 149 kg kaldırarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Diğer yandan, şampiyonaya 22 ülkeden 331 sporcu katılıyor, Milli takımımız 16 erkek, 16 kadın olmak üzere toplam 32 sporcu ile ülkemizi temsil ediyor.