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26 Temmuz 2018 10:47

Büyükşehir’in haltercisi Avrupa 3.sü oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcusu Gamze Nur Sarıkaya, Avrupa 3’cüsü oldu.

Büyükşehir’in haltercisi Avrupa 3.sü oldu

26 Temmuz 2018 10:47



İtalya’nın Milano kentinde yapılan Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası’nda başarılı bir performans gösteren


Şampiyonada Türkiye’yi (48 kg) kadınlarda temsil eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sporcusu Gamze Nur Sarıkaya, koparmada 64 kg kaldırarak dördüncü oldu. Sarıkaya, silkmede ise 85 kg kaldırarak ikinci oldu. Genç halterci toplamda 149 kg kaldırarak Avrupa üçüncüsü oldu.


Diğer yandan, şampiyonaya 22 ülkeden 331 sporcu katılıyor, Milli takımımız 16 erkek, 16 kadın olmak üzere toplam 32 sporcu ile ülkemizi temsil ediyor.




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