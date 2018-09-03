Büyükşehir’in mobil mamografi tarama aracı Batman’da

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Mobil Meme Sağlığı Tarama Aracı, Batman’da yaşayan kadınları ücretsiz sağlık taramasından geçirdi.

Belediyeciliği sadece su, yol, köprü, asfaltlama ve peyzaj çalışmalarıyla sınırlamayan Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin’le birlikte dezavantajlı gruplara da nefes aldırdı. Belediye hizmetlerinde dezavantajlı gruplara yönelik Kadın Sağlığı Hizmetleri Projesi’ni hayata geçiren Şahin, kadın sağlığı üzerinde yoğun bir şekilde durdu. 15 Mayıs 2015-31 Aralık 2016 tarihleri arasında Mobil Meme Sağlığı Tarama Aracı’yla 33 köy ve 43 mahalle gezen Büyükşehir, 4 bin 741 tarama işlemi yaptı, hastalığından habersiz olan kadınların elinden tuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ödüllendirilen Kadın Sağlığı Hizmetleri Projesi, Gazi şehir sınırlarını aştı, şehirlerarası hizmete dönüştü.

Bu doğrultuda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ile Batman Belediyesinin işbirliğinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mobil Meme Sağlığı Tarama Aracı, 5 gün boyunca Batman’da görevlendirildi. İlde yaşayan kadınlara yönelik ücretsiz Meme Kanseri ve Meme Sağlığı Taraması Programı düzenlendi. Taramalarda 40-69 yaş arasındaki 105 kadına Mamografi çekimi yapıldı. Ayrıca sağlık personelleri saat 23.00’e kadar bir hafta süreyle Batman’daki yaklaşık 1500 kadına meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri hakkında bilgilendirme eğitimleri verdi.