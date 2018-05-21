Büyükşehirin ramazan etkinlikleri devam ediyor

Yaklaşık iki saat süren tiyatro gösterisini büyük bir ilgiyle takip eden vatandaşlar, günün yorgunluğunu tiyatro gösterisiyle üzerinden attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Düztepe Çamlık Parkı içerisinde kurulan iftar çadırında orucunu açtı. İftar çadırında özellikle çocuklarla bol bol fotoğraf çektiren Şahin, vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonunu da yoğun bir tempoda geçiren Başkan Fatma Şahin, ramazan ayında da mesai gözetmeden çalışmalarını sürdürdü. Gün boyu şehrin çeşitli bölgelerinde devam eden projeleri gezen Şahin, iftar vaktinde Düztepe Çamlık Parkında kurulan iftar çadırında orucunu açtı.

Başkan Şahin, 11 ayın sultanı Ramazan ayında kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla buluştuklarını belirterek, “Bugün, Düztepe Çamlık Parkında, vatandaşlarla birlikte orucumuzu açtık. Onlarla iftar yapmanın, sohbet etmenin, kardeşlik sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ortamı sağlayan yüce Mevlaya şükrediyorum. Şehreküstü İtfaiyesi yanı Talat Özkarslı Spor Salonu önü, Kayaönü İtfaiyesi içi, Düztepe Çamlık Parkı içi, Karataş Mahallesi 103410 Cadde, Gaziantep Üniversitesi Atakent Parkı ve GAR binası önünde Büyükşehir Belediyemizin kurduğu iftar çadırında bir ay içerisinde 300 bin kişiye iftar yemeği vereceğiz” ifadelerini kullandı.