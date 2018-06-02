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02 Haziran 2018 12:49

Büyükşehir’in Ramazan Sokağı’na yoğun ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Ramazan Etkinlikleri” kapsamında kurulan “Ramazan Sokağı” vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir’in Ramazan Sokağı’na yoğun ilgi

02 Haziran 2018 12:49


Festival Park içerisine kurduğu “Ramazan Sokağı”nda kentin yöresel ve kültürel ürünlerini tanıtan Büyükşehir, önemli bir etkinliğe daha imza attı. Açılan stantlarda ürünlerini sergileyen esnaf, yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.


11 ayın sultanı olan Ramazan ayını, farklı bir atmosferde yaşanması için çeşitli etkinlikleri hayata geçiren Büyükşehir’in bu doğrultuda kurduğu Ramazan Sokağı’nda açtığı 80 stant yoğun ilgi görüyor. Gaziantep’e özgü hediyelik eşyalar ve oyuncakların satıldığı sokak, adeta mini bir Gaziantep’i anımsatıyor.


Ramazan Sokağı’na stant açan esnaflardan biri, vatandaşların stantlara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Ramazanın ayının sevinci, heyecanı ve coşkusu Festival Park’ta yaşanıyor. Ramazan ayı son yıllarda yaz ayına denk geldiğinden gündüz yorulan vatandaşlar, akşamları kendisini sokağa ya da park alanlarına atıyor. İftar sonrası geceler, gündüz gibi canlı ve hareketli geçiyor. Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinliklerine katılım fazla olunca parkımız da cıvıl cıvıl oluyor, renkleniyor. Aileler çocuklarıyla gelerek gönüllerince eğleniyorlar. Herkes çok memnun. Genellikle yöresel ürünler daha çok ilgi görüyor. Bizlere bu imkanı tanıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.




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