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13 Haziran 2018 15:37

Büyükşehir’in yaz spor okulları kayıtları başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, okulların tatile girmesiyle öğrencilerin boş zamanlarını iyi değerlendirmesi amacıyla açtığı yaz spor okullarının kayıtları başladı.

Büyükşehir’in yaz spor okulları kayıtları başladı

13 Haziran 2018 15:37


Etik değerlere sahip sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaşması ve yaşam biçimi haline getirilmesi için açılan spor okulunda çocuklar ücretsiz faydalanacak. 11 ayrı spor merkezinde verilecek spor eğitiminde öğrencilere takım ruhuyla paylaşma, yeteneklerini geliştirirken kişisel gelişim içerikli eğitsel oyunlar ve gezilerle keyifli bir yaz tatili geçirmeleri hedefleniyor.


Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla 2 Temmuz ve 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek spor eğitimlerinde, 7-14 yaş grubu arasındaki çocuklar faydalanabilecek.


Kort tenisi, voleybol, basketbol, badminton, atletizm, yüzme, güreş, karate, taekwondo, judo, futbol gibi alanlarda eğitim verilecek etkinliklere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi resmi internet adresinden başvuru yapılabiliyor. Ayrıca, etkinlik hakkında bilgi almak isteyenlerin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün 0342 232 4606 - 0535 963 4503 nolu telefonlarını arayabilecekleri belirtildi.




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