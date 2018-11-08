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Cahit Nakıboğlu tahliye edildi

FETÖ’nün kasası olduğu iddia edilen Naksan Holding davasında bugün görülen davada sağlık gerekçeleri nedeniyle tahliye edilen Cahit Nakıboğlu, cezaevinden çıktı.

FETÖ'nün kasası olduğu iddia edilen Naksan Holding davasında bugün görülen davada sağlık gerekçeleri nedeniyle tahliye edilen Cahit Nakıboğlu, cezaevinden çıktı.


Gaziantep Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Cahit Nakıboğlu, bugün Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken, sağlık gerekçeleri nedeniyle tahliye edilmesine karar verildi. Kararın ardından tahliye işlemleri tamamlanan Cahit Nakıboğlu, cezaevinden çıktı. Nakıboğlu, cezaevi önünde karısı Ferhan Nakıboğlu, kızları, damatları ve torunları tarafından karşılandı. Cahit Nakıboğlu, yakınlarına sarılarak hasret giderdi.


29 aydır cezaevinde olan Nakıboğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden sağlık sorunları nedeniyle 2 kere tahliye edilmiş ve yeniden tutuklanmıştı.

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