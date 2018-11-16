Çaldıkları kamyonun parçalarını satmak isterken yakalandılar

Gaziantep'te bir inşaatın önünden çaldıkları kamyonu parçalayan çete üyeleri, parçaları satmak üzereyken polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Budak Mahallesi'ndeki bir ilkokul inşaatının önünde park halinde bulunan damperli kamyonu çalan şahıslar, aracı Küsget Sanayi Sitesi'nde oto çıkma yedek parça işiyle uğraşan bir iş yerine götürdü. Burada aracı parçalayan 6 şüpheli olay yerine polis ekiplerinin baskın yapmasıyla yakayı ele verdi. Polisin iş yerinde yaptığı arama ve incelemelerde çalıntı kamyona ait pek çok parça bulunurken, olayın şüphelileri M.S.A., H.S. ve Z.H. isimli şahıslar olay yerinde, M.D., A.A., U.K. ve M.S. isimli diğer dört şüpheli şahıs da farklı adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar yasal işlemlerinin bitmesini müteakip adli makamlara sevk edildi.