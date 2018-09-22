Çalınan beyaz eşyalar oto lastik tamirhanesinde ele geçirildi

Gazinatep'te yaklaşık 10 gün önce meydana gelen hırsızlık olayında çalınan yaklaşık 10 bin dolar değerindeki beyaz eşyalar, polisin yaptığı çalışmalar sonucunda bir lastik tamirhanesinde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül 2018 günü İncilikaya Mahallesinde bulunan bir dernekte bulunan yaklaşık 10 bin dolar değerinde beyaz eşya, elektrikli ev aletleri ve mobilya takımlarının çalınması olayının ardından geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler, Sanayi Mahallesinde bulunan bir oto lastik tamirhanesinde olduğu tespit eden polisler, iş yerine yaptığı operasyonda çalınan malzemeler ele geçirdi. Beyaz eşyaları sahibine teslim eden ekipler, iş yeri sahipleri T.M., F.E. ve G.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı.

Yakalanan 3 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.