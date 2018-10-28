Çalınan kabloların kesilme anı güvenlik kameralarına yansıdı

Gaziantep'te sanayi sitesinde bulunan internet kabloları kesilerek çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (KÜSGET) C Blok Ayhan Karlıdağ Caddesi'nde bulunan telefon ve internet kabloları kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından kesilerek çalındı. Hırsızlık olayının ardından sanayi sitesinde yaklaşık 20 esnaf mağdur olurken, halen daha iş yerlerine internet ve telefon hizmeti verilemediği öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Gece saatlerde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına da yansıdı. İki kişi oldukları görülen şahıslar, bir araçla olay yerine gelirken dakikalar süren çalışmanın ardından kabloları keserek, araca yüklemeleri güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık zanlıların, etrafı gözledikleri anda bölgede devriye atan bekçiler tarafından görüldüğü de görüntülerde yer aldı. Görüntülerde kimlik kontrolünün ardından bekçiler şahısların yanından ayrılırken, şahısların ise kimlik kontrolünden sonra bir süre daha etrafı kolaçan ettikten sonra kabloları kestikleri belirlendi.

İş yeri sahiplerinden tepki

Yaklaşık bir hafta önce meydana gelen hırsızlık olayının ardından yetkililere müracaat ettiklerini anlatan esnaflar, hırsızların henüz bulunmaması ve kabloların onarılmaması nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti. Günlerdir internet ve telefon hizmeti alamadıklarını belirten esnaf, yetkililerden yardım istedi.