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20 Eylül 2017 13:07

Çalıştığı iş yerinde kamyonet ve palet arasında sıkışan çocuk öldü

Gaziantep’te bir çocuk, tahta palet satışı yapan bir iş yerinin deposunda çalışırken, kamyonet ile duvar arasında sıkıştı.

Çalıştığı iş yerinde kamyonet ve palet arasında sıkışan çocuk öldü

20 Eylül 2017 13:07

Kazada yaralanan çocuk, iş yeri çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı. Çocuk, kazadan 5 gün sonra yaşamını yitirirken şirket yetkililerin ise eve gelmeyen çocuklarını sormak için arayan ailesine, "iş teslimine gitti, eve geç gelecek" denildiği ileri sürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi’nde bulunan ve fabrikalara palet satışı yapan bir şirketin depo bölümünde çalışan 14 yaşındaki İsrafil Sarı, çalıştığı esnada meydana gelen kaza sonucu kamyonet ile duvar arasında sıkıştı. İş yeri çalışanları tarafından fark edilen çocuk, hemen kentteki özel bir polikliniğe götürüldü. Hastaneye götürülmesi gerektiği söylenen İsrafil Sarı, Şehitkamil Devlet Hastanesine getirildi.


Çocuğun, soranlara "Üzerime tahta düştü" demesi konusunda iş yeri yetkileri tarafından tembihlendiği ileri sürüldü. Ayrıca eve gecikmesi nedeniyle telefonla İsrafil’in iş yerini arayan ailesine, iş yeri yetkilileri tarafından, "Organize sanayiye iş götürdü. Müsait değil. Biraz geç kalacak" denildiği iddia edildi. Akşam tekrar arayan aileye, "Üzerine tahta düştü. Hastaneye götürdük" denildiği ileri sürüldü.


İsrafil Sarı’nın amcası Mustafa Sarı, "Çocuktan haber alamayınca annesi ve babası defalarca iş yerini arıyorlar. Ama bir türlü ulaşamıyorlar. İş yerinden organize sanayiye iş teslim etmeye gitti, müsait değil, eve geç gelebilir diyorlar. Akşam saatlerinde aradığımızda ise başına tahta düştüğü ve hastaneye götürüldüğü söylendi. Hastaneye gittik. çocuğumuzu da böyle denilmesi için tembihlemişler. nasıl böyle bir şey yapabilirler, bizden bu durumu saklayabilirler" diye konuştu.


İsrafil Sarı’nın babası Hacı Sarı da kaza esnasında kamyonu kullanan M.İ. ile iş yeri sahibi Ü.İ.’den şikayetçi olduğunu kaydetti.


Çocuğun bulunduğu Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne giden ailenin girişimleri ile İsrafil Sarı, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Yaklaşık 5 gün boyunca yaşam mücadelesi veren İsrafil Sarı, yaşamını yitirdi. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı belirtilen Sarı’nın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sarı’nın Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedileceği belirtildi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı




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