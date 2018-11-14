İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çalıştığı petrol istasyonundan akaryakıt çalarken yakalandı

Gaziantep’te mahalle bekçileri, bir kişiyi çalıştığı petrol istasyonunda akaryakıt çalarken yakaladı.

Gaziantep'te mahalle bekçileri, bir kişiyi çalıştığı petrol istasyonunda akaryakıt çalarken yakaladı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Güneykent Mahallesi Üniversite Bulvarında devriye atarken, H.Ç isimli şahıs kendi çalıştığı petrol istasyonu deposundan aküye bağlı santral fişiyle kendi aracında bulunan varillere motorin çekerken yakaladı. Suçüstü yakalanan şahsın daha önce de 6 kez aynı yöntemle akaryakıt çaldığı belirlendi. H.Ç'ye, bu işte E.Y isimli başka bir şahsın da yardım ettiğini belirleyen ekipler, iki şahsı da gözaltına aldı


Şahıslar, yasal işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.