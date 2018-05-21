Camiye giden çocuklar ödüllendirildi

Haydi Çocuklar Camiye projesiyle ödüle hak kazanan çocuklar hediyelerini Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, GAÜN Rektörü Ali Gür, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç ve Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik’in elinden aldılar.

Şahinbey Belediyesi’nin en önemli projelerinden birisi olan Haydi Çocuklar Camiye projesi 11 camide 6-13 yaşları arasında değişen 362 çocuğun katılımları ile gerçekleşti. 40 gün boyunca camiye gelip düzenli olarak ibadetini yapan çocuklar cami hocaları tarafından tespit edilerek Şahinbey Belediyesine bildirildi. Proje kapsamında birinci olan çocuğa bisiklet, futbol topu, ikinciye gram altın, üçüncüye ise eşofman takımı ve uzaktan kumandalı araba hediye edildi.

Çocuklarımızı manevi yönden de yetiştiriyoruz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Haydi Çocuklar Camiye projesi gençlerimizin ve çocuklarımızın maddi ve manevi yönden gelişimi için tasarlanan projelerden sadece bir tanesi. Şahinbey Belediyesi olarak bir taraftan okullar, gençlik merkezleri, spor tesisleri yapıyoruz. Bir taraftan da Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına projesiyle çocuklarımızı Çanakkale Destanının yazıldığı şehitler diyarına götürüyoruz. Diğer taraftan da manevi olarak yetişmeleri için müftülüğümüz ile birlikte Haydi Çocuklar Camiye projesiyle 362 çocuğumuzu 40 gün boyunca Kuran ve hadisleri ezberletip bunlar içerisinde yarışmalar yaparak, dereceye giren çocuklarımıza ödüller veriyoruz. Ben, bu vesileyle emeği geçen başta Sayın Müftümüz Ahmet Çelik olmak üzere imamlarımıza ve belediyemizde çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çocuklar geleceğimizdir

Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, bir ülkenin geleceğinin şekillenmesinde çocukların yetiştirilme tarzının büyük önem taşıdığını belirterek, “Öncelikle bu projeye katkı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na ve İl Müftümüz Ahmet Çelik’e şükranlarımızı sunuyorum. Çocuk demek, gençlik demek bir milletin geleceği demektir. Onları nasıl yetiştirirsek geleceğimizde o rotada şekillenecektir. Bu projede bu anlamda çok güzel bir proje” ifadelerini kullandı.

Çocuklar dengeli bir şekilde yetişmeli

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, çocukların manevi açıdan da yetişmesi gerektiğini belirterek, “Bu proje müftülüğümüzün, belediyemizin ve hatta Gaziantep’imizin bir projesi. Ağaç yaşken eğilir derler. Çocuklarımıza yapılan her türlü yatırım, aynı zamanda geleceğimiz için yapılan bir yatırımdır. Biz çocuklarımızın maddi, manevi, bedenen ve ruhen dengeli bir şekilde yetişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bütün amacımız, barış huzur ve denge içerisinde yaşayabilecekleri bir kıvama getirmek. İmam Gazeli derki: “Çocuk Toprağa Benzer” oraya hangi tohumu ekerseniz o tohumun meyvesini alırsınız der. Biz çocuklarımıza maddi açıdan imkanlar hazırlarken, bir taraftan da onlara manevi bir ruh verip, kendi değerler dünyamızda buluşmalarını istiyoruz. Bununda en objektif tarafsız yeri camidir. Çocuklar o manevi havayı kubbe altında minare gölgesinde ve hocalarımızın mihraplarının arkasında alırlar. Bu proje bu amaçla yapılmıştır. İnşallah daha da yaygınlaşacak” diye konuştu.