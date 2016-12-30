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30 Aralık 2016 21:15

Can Sevim: "Rotasyon yapamadığımız için farka engel olamadık"

Can Sevim:

30 Aralık 2016 21:15

TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Can Sevim, 24 sayı farkla mağlup oldukları Gaziantep Basketbol maçı sonrası, ”Yeterli rotasyon yapamadığımız için mücadeleden farklı şekilde mağlup olduk” dedi.
TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Can Sevim, Spor Toto Basketbol Ligi’nin 13. haftasında deplasmanda Gaziantep Basketbol’a 93-69 mağlup oldukları maçı değerlendirdi.
Maça çok kötü başladıklarını belirten Can Sevim, "Oyunun başında farkın açılmasına izin verdik. Kötü başlamamızın sebebi ise Gaziantep’e gece geç saatlerinde gelmiş olmamızdı. Salonda tek bir antrenman bile yapamadık. Oyuncularımızın kendine gelmemesi biraz uzun sürdü. Bu yüzden maçı kaybettiğimizi söyleyemeyiz. Zaten eksik bir takımımız var. Eksik kadro ile oynuyoruz. Yeterli rotasyonumuz yok. Bu da bizi çok etkiledi açıkça söylemek gerekirse rakip takımda ki Jefferson’un bu kadar domine etmesi bir nedeni de sahada 5 numaramız olmadan oynadık. Yapacak bir şey yok. Yeni yılda daha iyi oynayıp galibiyetler almaya çalışacağız” dedi.

Yesukan: “Gaziantep’i de tebrik ediyorum iyi oynadılar ve kazandılar”
Tüm maç boyunca çok kötü oynadıklarını söyleyen Yesukan Onar, ”Maç sonunda 7 asist yapmışız. Biraz bunun üzerine takım olarak düşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda ilk yarıda çok fazla sayı yedik. Birebir savunmada çok rahat eksiliyoruz. Haftaya çok iyi hazırlandık. Buraya gelirken hava şartların dolayı biraz geç geldik. Bunlar bizim için bahane olamaz ama elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanıyorum. Gerekse genç oyuncular gerek tüm yabancılar oyuncular olsun. Gaziantep’i de tebrik ediyorum iyi oynadılar ve kazandılar” diye konuştu.



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