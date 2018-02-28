Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 13:17

Çanakkale Şehitlerini Anma Futbol Turnuvasında Santra Yapıldı

Şehitkamil Belediyesi Başkanlığınca, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103.

Çanakkale Şehitlerini Anma Futbol Turnuvasında Santra Yapıldı

28 Şubat 2018 13:17

Yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle organize edilen 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Okullar Arası Futbol Turnuvasında 10 farklı grupta 41 okuldan 500’ü aşkın sporcu öğrenci forma giyecek.


Futbol altyapısında küçük ve genç yaştaki futbolcuların büyük ilgisiyle spor organizasyonları hız kesmeden devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün işbirliği içerisinde organize ettiği. 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Okullar Arası Küçükler Kategorisi Futbol Turnuvasında 41 okuldan 500’ü aşkın sporcu öğrenci, yeşil sahada ter dökecek. Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademi antrenörleri tarafından organizasyonda farklı okulların formalarını taşıyan ancak kulüpler arası müsabakalarda herhangi bir kulübün takım kadrosunda yer almayan yeteneklerde tespit edilerek yeşil-siyahlı spor kulübünün altyapısına kazandırılacak.



Küçük kramponlar keyif veriyor


Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi Koordinatörü Taner Özaykut, Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Okullar Arası Futbol Turnuvası’nda tamamlanan maçların ardından yaptığı değerlendirme küçük futbolcuların yeşil sahaya yansıttıkları oyunla izleyenlere keyif verdiklerini ifade etti. Teknik adam Özaykut, "18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle organize edilen 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Okullar Arası Futbol Turnuvası’nda 41 okuldan 500’ü aşkın sporcu öğrenci yeşil sahada ter dökecek. Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi tesislerinde küçükleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Turnuvada sporcu öğrencilerimizin soğuk ve yağışlı havaya rağmen azimleri, yeşil sahaya yansıttıkları futbol takdire şayandır. Forma rengi ne olursa olsun sporcu öğrencilerimiz, oynadıkları futbolla keyif veriyorlar. Organizasyon katılımcı okul ve sporcu sayısı ile Gaziantep futbolunun geleceği adına büyük önem arz ediyor. Bu mecralardan geleceğin yıldızlarının çıkacağına, sporcularımızın alacakları kaliteli bir eğitimle uzun yıllar futbol camiasında yerlerini alacaklarına inancım tam. Bizde Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi olarak üzerimize düşen görevi yapıyor. Tüm maçları büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Okullarımızda forma giyen lisansları olmayan futbolcularımızı tespit ederek antrenmanlarımıza davet ediyoruz. Organizasyon boyunca tüm okullarımıza başarılar diliyorum. Umarım fairplay ruhuna yakışır bir turnuva olur" ifadelerini kullandı.



Turnuvada olmaktan mutlular


Organizasyona katılan okullardan Şehit Mehmet Cücük İlkokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Sevgi Tosun Dertli,organizasyonda yer almanın kendilerine büyük bir mutluluk verdiğini söyledi. Beden Eğitimi Öğretmeni Dertli, “Böyle anlamlı bir organizasyonda yer almak bizler için mutluluk verici. Tüm şehitlerimizi bu vesile ile bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Şehir merkezine uzak mesafeden Göksüncük Mahallesinden organizasyona katıldık. Bu ve buna benzer organizasyonlar öğrencilerimizin spor yoluyla sosyalleşmelerine büyük olanak sağlıyor. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Katılımcı tüm okullarımızın öğretmen, idareci, sporcularına müsabakaları yönetecek hakemlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
12
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Hafis Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç