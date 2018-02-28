Çanakkale Şehitlerini Anma Futbol Turnuvasında Santra Yapıldı

Yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle organize edilen 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Okullar Arası Futbol Turnuvasında 10 farklı grupta 41 okuldan 500’ü aşkın sporcu öğrenci forma giyecek.

Futbol altyapısında küçük ve genç yaştaki futbolcuların büyük ilgisiyle spor organizasyonları hız kesmeden devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün işbirliği içerisinde organize ettiği. 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Okullar Arası Küçükler Kategorisi Futbol Turnuvasında 41 okuldan 500’ü aşkın sporcu öğrenci, yeşil sahada ter dökecek. Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademi antrenörleri tarafından organizasyonda farklı okulların formalarını taşıyan ancak kulüpler arası müsabakalarda herhangi bir kulübün takım kadrosunda yer almayan yeteneklerde tespit edilerek yeşil-siyahlı spor kulübünün altyapısına kazandırılacak.

Küçük kramponlar keyif veriyor

Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi Koordinatörü Taner Özaykut, Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Okullar Arası Futbol Turnuvası’nda tamamlanan maçların ardından yaptığı değerlendirme küçük futbolcuların yeşil sahaya yansıttıkları oyunla izleyenlere keyif verdiklerini ifade etti. Teknik adam Özaykut, "18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle organize edilen 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Okullar Arası Futbol Turnuvası’nda 41 okuldan 500’ü aşkın sporcu öğrenci yeşil sahada ter dökecek. Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi tesislerinde küçükleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Turnuvada sporcu öğrencilerimizin soğuk ve yağışlı havaya rağmen azimleri, yeşil sahaya yansıttıkları futbol takdire şayandır. Forma rengi ne olursa olsun sporcu öğrencilerimiz, oynadıkları futbolla keyif veriyorlar. Organizasyon katılımcı okul ve sporcu sayısı ile Gaziantep futbolunun geleceği adına büyük önem arz ediyor. Bu mecralardan geleceğin yıldızlarının çıkacağına, sporcularımızın alacakları kaliteli bir eğitimle uzun yıllar futbol camiasında yerlerini alacaklarına inancım tam. Bizde Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi olarak üzerimize düşen görevi yapıyor. Tüm maçları büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Okullarımızda forma giyen lisansları olmayan futbolcularımızı tespit ederek antrenmanlarımıza davet ediyoruz. Organizasyon boyunca tüm okullarımıza başarılar diliyorum. Umarım fairplay ruhuna yakışır bir turnuva olur" ifadelerini kullandı.

Turnuvada olmaktan mutlular

Organizasyona katılan okullardan Şehit Mehmet Cücük İlkokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Sevgi Tosun Dertli,organizasyonda yer almanın kendilerine büyük bir mutluluk verdiğini söyledi. Beden Eğitimi Öğretmeni Dertli, “Böyle anlamlı bir organizasyonda yer almak bizler için mutluluk verici. Tüm şehitlerimizi bu vesile ile bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Şehir merkezine uzak mesafeden Göksüncük Mahallesinden organizasyona katıldık. Bu ve buna benzer organizasyonlar öğrencilerimizin spor yoluyla sosyalleşmelerine büyük olanak sağlıyor. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Katılımcı tüm okullarımızın öğretmen, idareci, sporcularına müsabakaları yönetecek hakemlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.