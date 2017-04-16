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16 Nisan 2017 13:31

Candemir Çelik Oyunu Oğuzeli’nde Kullandı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik oyunu Oğuzeli ilçesinde kullandı.

Candemir Çelik Oyunu Oğuzeli’nde Kullandı

16 Nisan 2017 13:31


AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik oyunu Oğuzeli Atatürk Ortaokulu’nda kullandı. Milletvekili Çelik, oy verme işlemi öncesinde sandık görevlileri ile bir süre sohbet ederken ardından sandık görevlilerine başarı diledi.


"Milletimizle beraber büyük işler başardık"


Çelik, oyunu kullandıktan sonra yaptığı değerlendirmede, "Her zaman milletimize inandık, milletimize güvendik. Şu son 14 yıldır Türkiye’de çok güzel işler oldu, bunu hep beraber başardık. Sizler destek verdiğiniz için bugünlere geldik. Bugün eğer başımız dikse, bugün Türk vatandaşı olmaktan, Türkiyeli olmaktan daha fazla gurur duyuyorsak yaşadığımız ülkeden daha fazla memnun oluyorsak, aldığımız hizmetlerden daha fazla memnun oluyorsak bütün bunlar milletin sayesinde oldu. Recep Tayyip Erdoğan ve onun dava arkadaşları sizin verdiğiniz destekler nedeniyle mahcup olmamak için gece gündüz çalıştı, çalışmaya da devam edecek" dedi.




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