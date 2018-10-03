Capital, Türkiye'nin en güçlü 30 iş insanı

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, iş ve ekonomi dergisi Capital'in gelenekselleşen Türkiye'nin En Güçlü 30 İş İnsanı araştırmasında yerini aldı.

Capital'de yer alan haberde, güçlüler liginin sadece sağlanan milyar dolarlık ciroya ve binlerce kişilik istihdama göre değil, etki alanı, liderlik gücü ve itibar gibi kriterlere göre de şekillendiğine vurgu yapıldı.