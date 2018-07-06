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06 Temmuz 2018 18:43

Çarşı Mahalle bekçileri oto hırsızını suçüstü yakaladı

Gaziantep’te bir otodan hırsızlık yapmaya çalıştığı ileri sürülen bir şahıs, devriye gezen bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Çarşı Mahalle bekçileri oto hırsızını suçüstü yakaladı

06 Temmuz 2018 18:43


Edinilen bilgiye göre Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Çarşı Mahalle bekçileri sabaha karşı yaptıkları devriye görev esnasında Yeditepe Mahallesi 110 Cadde üzerinde otoyu açmaya çalışan U.Y isimli şüpheli şahsı farketti. Bekçileri görünce kaçmaya çalışan şahıs, bekçiler ve Şahinbey devriye ekiplerinin kovalaması ile Güneykent Mahallesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın üzerinde 3 adet araba anahtarı, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjör içinde 3 adet dolu fişek ile ele geçirildi. Şüpheli şahısın yapılan sorgusunda "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından da arandığı tespit edildi.


Şahıs hakkında düzenlenen yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.




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