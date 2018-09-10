Çarşı ve mahalle bekçileri suçlulara göz açtırmıyor

Gaziantep'te mahalle bekçileri suçlulara göz açtırmıyor. Bekçiler şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve çalıntı malzeme ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 25 Aralık Polis Merkezi Amirliği'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri Beydilli Caddesi üzerinde elektrikli motosiklet ile seyir halinde olan ve durumundan şüphelenerek Y.C isimli şahsı durdurdu. Yapılan kontrolde şahsın üzerinde 2.05 gram Jamaika maddesi, 0.46 gram metam fetamin uyuşturucu maddesi ile çalıntı cep telefonu ele geçirdi. Şahsın kullandığı elektrikli motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Y.C, hakkında adli işlem başlatıldı.