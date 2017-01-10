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10 Ocak 2017 17:58

Çatışmanın ardından polis ekipleri durdurdukları araçta 2 kişiyi gözaltına aldı

Çatışmanın ardından polis ekipleri durdurdukları araçta 2 kişiyi gözaltına aldı

10 Ocak 2017 17:58

çatışmanın hemen ardından polis ekipleri durdukları bir araçta 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’teki çatışmanın hemen ardından Gaziantep Büyşükşehir belediyesi protokol girişinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatan ekipler, durdurdukları 27 KN 383 plakalı araçta arama yaptı. Araçta olayla bir bilgisayar kasası ve ajanda ele geçirildi. Ajandanın içerisinde ise kentte tanınmış kişilerin yer aldığı isim listesinin bulunduğu iddia edildi. Olayla bağlantılı olduğu iddiası ile araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Şahıslar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.



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