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03 Ocak 2017 15:30

Çeled Uşaglar’ın gösterisi büyük beğeni topladı

Çeled Uşaglar’ın gösterisi büyük beğeni topladı

03 Ocak 2017 15:30

Şahinbey Belediyesi tarihini bilen bir nesil yetişmesi adına Çeled Uşaglar tiyatro grubu tarafından, “Kendini Kurtaran Şehir” isimli tiyatro gösterisini öğrencilere izlettirdi.
Şahinbey Kültür Merkezinde sahnelenen ve Orhan Uslu’nun yazıp yönettiği oyunu, okullardan gelen öğrenciler ve öğretmenler izledi.
Gaziantep kurtuluş destanının sergilendiği tiyatro gösterisinde Gaziantep’in kurtuluşunu kitaptan okuyan bir çocuğun okuduklarından etkilenmesi ve Gaziantep’in kurtuluşunda önemli rol almış kahramanlarının rüyasına girmesiyle birlikte, Gaziantep’in kurtuluşunu kahramanların anlatımıyla dinlemesi konu alınıyor. Şahinbey, Şehitkamil, Karayılan’ın yanı sıra ismi bir çok kişi tarafından bilinmeyen kahramanların anlatıldığı tiyatro gösterisinde Gazianteplilerin İngilizlere, Fransızlara ve Ermenilere karşı aylarca verdiği mücadele anlatıldı.
Destansı bir mücadele
Gaziantep halkının hem düşmanla hem de açlıkla savaşarak bu şehri kurtarıldığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Çeled Uşaglar tiyatro grubumuz “Kendini Kurtaran Şehir” tiyatro gösterisi ile bu şehrin ne kadar zor şartlarda ve nasıl kurtarıldığını başarılı bir şekilde bizlere sergiledi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu şehrin insanları kurtuluş için canından ve malından vazgeçmiştir. 95 yıl önce bu şehrin kurtuluşu için seve seve canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.



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