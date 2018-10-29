Çelenk'ten 29 Ekim mesajı

Çelenk, “Bugün Cumhuriyetimizin 95. yılını Türkiye'nin dünyada çok daha güçlü ve saygın bir yer edinmesinin onurunu paylaşarak kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Çelenk, kutlama mesajının devamında “Tarihimizde yaşadığımız tecrübelerimizi değerlendirdiğimizde, bugün yaşanan sorunları ve krizleri aşabilmenin yolunun birlik, beraberlik ve çok çalışmaktan geçmekte olduğu aşikardır. Belirlenen hedeflerimize ulaşmak ve ülkemizde kalıcı istikrarı sağlayabilmek adına, ülkemize ve kendimize güvenmeli, daha fazla çalışmalı ve gayret göstermeliyiz. Ancak kendi içinde tek vücut olmuş, bölgesinde de güçlü bir ekonomiye sahip bir Türkiye'nin, tüm bölge ve dünya ülkelerine örnek olacağı, güven vereceği ve liderlik yapacağı unutulmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin devletiyle bir bütün olarak, demokratik anlayış ve olgunluk seviyesini her geçen gün yükselten, ekonomik anlamda olduğu kadar toplumsal barış ve güven anlamında da bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı olarak öne çıkan bir büyük devlet olarak Cumhuriyet bayramının 95'inci yılını en içten duygularla kutluyor, temeli çok sağlam bir iradeye dayanan Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen bütün istiklal kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.