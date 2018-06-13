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13 Haziran 2018 14:05

Çelenk’ten Ramazan Bayramı mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çelenk’ten Ramazan Bayramı mesajı

13 Haziran 2018 14:05


MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk, mesajında "Bizi on dört asırdır birbirimize bağlayan, birbirimize kardeş kılan, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu dorukta yaşatan bayramlarımızdan Ramazan Bayramına bir kez daha kavuşmanın mutluluk ve heyecanını yaşamaktayız. Bayramlar, giderek yitirdiğimiz sevgi, kardeşlik, paylaşma ve dayanışma gibi insani değerlerimizi yeniden kazanmamıza, toplumda barış ve huzur ortamının yaygınlaşmasına vesile olan müstesna zamanlardır. Aynı zamanda bayramlar, gündelik hayatın yoğun koşuşturması içinde yalnızlaşan ve en yakınlarına bile zaman ayırmakta zorlanan günümüz insanının bir nebze olsun durup düşünmesine, kısır çekişmelerden, anlamsız kırgınlıklardan uzaklaşarak çevresindekileri fark etmesine, akrabalık ve komşuluk bağlarını kuvvetlendirmesine imkan sağlayan önemli günlerimizdendir. Manevi değerlerimizi ön plana çıkaran böyle önemli günlerimiz, zenginin yoksulu, varlık sahibinin ihtiyaç sahibini, hayırseverlerin yetimleri sevindirmesi için bir fırsattır, bunu böyle anlamalı, böyle kabul etmeliyiz. İnanıyorum ki, bu bayramda da bu ruhu gösterecek, birbirimize her zamankinden daha sıkı sarılacak kaygıların ve sıkıntıların geri plana itildiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı bir bayram geçireceğiz" ifadelerini kullandı.


MÜSİAD olarak bu Ramazan Bayramı’nda da zor durumdaki Müslüman ülkelere yardımcı olmak adına üyeler bazında çeşitli destekleri sağlayacaklarını belirten Çelenk’in mesajında, "İnancımız gereği, yeryüzünün huzur ve barış içinde olmasını istiyoruz. Buna mecburuz zaten. Kimin zulme maruz kaldığından daha çok bununla ilgileniyoruz aslında. Bizler de iş dünyası olarak iyilik için çalışmak, üretmek, kazanmak ve paylaşmakla yükümlüyüz. İyilikten ve adaletten yana olmakla yükümlüyüz. Acı ve gözyaşı yerine sevinç ve huzur dolu bayramlara kavuşturması dileğiyle Cenab-ı Hakk’a dua ediyor, İslam aleminin ve ülkemizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum" ifadeleri de yer verdi.




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