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17 Mayıs 2018 18:29

Çelik’ten ABD ve İsrail’e kınama

Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Milletvekili aday adayı Ahmet Çelik, İsrail’in Gazze sınırında Filistin halkına yönelik katliamına tepki göstererek, kınama mesajı yayımladı.

Çelik’ten ABD ve İsrail’e kınama

17 Mayıs 2018 18:29


İsrail’in Filistin halkına yönelik terör estirmesini şiddetle kınadığını belirten Ahmet Çelik,’’Filistin’de insanlık dramı yaşanıyor. İsrail bir terör devletidir. Biz buna her zaman şahit olduk. Kudüs: sadece Müslümanların değil Hıristiyanların da ibadet yeridir. İsrail Amerika’dan destek alarak terör eylemi yapıyor. Silahsız masum Filistin halkına katliam yapıyor. Buna dur dememiz lazım. Gün itibarıyla 60 sivil Müslüman vatandaş öldürüldü, binlerce yaralı Müslüman var. Dünya ülkeleri katliama seyirci kalıyor. Dünya ülkeleri arasında sadece, Türkiye İsrail’in dünya ülkelerinin gözü önünde Müslümanlara yönelik yaptığı katliama karşı çıkıyor. Bu kutsal yerlere herkesin sahip çıkması gerekiyor. Hiç kimse buna seyirci kalamaz. STK’lar olarak Demokrasi meydanında bir basın açıklaması yapacağız. Kudüs için Filistin için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Ramazan ayında böyle bir katliam yapmaları düşündürücü bir şey. Burada Amerika ortalık karıştırıyor. Amerika’nın amacı Ortadoğu projesini gerçekleştirmek. Ama Filistin katliamı ABD ve İsrail’in sonu olacaktır. Amerika ve İsrail burada boğulacaktır. Bu olay Müslüman ülkelerin birleşmesine sebep olacak. Türkiye bu konuda Filistin’e her türlü yardımı yapacak. En çok da Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta dile getiriyor ve tepkisini gösteriyor. Bizim Filistin’e her türlü yardımlarımız sürecektir. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu’da ezilen Müslümanların her zaman yanında olmuştur. Ezilen Müslüman ülkeler Türkiye’den medet bekliyor. Türkiye’nin Filistin’e verdiği destekten Amerika rahatsız oluyor’’ ifadelerini kullandı.




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