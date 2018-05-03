Çelik’ten Kardeşlik Haftası kutlaması

Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Milletvekili aday adayı Ahmet Çelik, kardeşlik kavramının, birlik, beraberlik, dostluk ve iyi ilişkilerin hedeflendiği bir yaşam biçimi olduğunu ifade ederek, sevginin ve hoşgörünün önemine dikkat çekti. Çelik mesajında, "Ülkemizin birlik ve beraberliği, huzuru ve bütünlüğü için kardeşlik duygusunu geliştirmeli ve bunu aydınlık yarınlarımız ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza da aşılamalıyız. Temelinde sevgi bulunan toplumlar düşmanlık ve kinden uzak kalarak, çevrelerine sevgi ve sevecenlik dağıtmayı başarmışlardır. Hepimiz aynı toplum içinde yaşıyoruz. Menfaat gözetmeksizin birbirine destek olmak, karşılıklı güvene ve saygıya dayalı yakınlıkla mümkündür. Önemli olan ihtiyaç sahibi ailelere zor anlarında yardım ederek birbirimize vefalı, sırdaş ve gönüldaş olabilmektir. İnsan olmanın en büyük özelliği ve insanın en önemli görevi, karşısındaki insana iyi davranmak, hatalarından dolayı affedici olmak, hoşgörülü davranmak ve bütün insanlığın huzuru ve mutluluğu için çalışmaktır. Birbirimize saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşırsak kardeşlik tohumları filizlenir ve dünyamız daha güzel olur. Bu duygu ve düşüncelerle, İnsanlığın kardeşlikle bütünleştiği, sevgi, saygı ve hoşgörünün hüküm sürdüğü bir dünyada yaşamak dileğimle başta Gaziantepli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminde ve dünyada yaşan tüm insanların ‘Kardeşlik Haftası’ kutlu olsun" ifadelerini kullandı.